Daniel Day-Lewis emekliliğine Martin Scorsese'ye ödül takdim etmek için ara verdi

SCORSESE'DEN YENİ FİLME YEŞİL IŞIK



Scorsese'nin “Gangs of New York” ve “The Age of Innocence” filmlerinde rol alan Day-Lewis, yönetmenle çalışmayı “hayatımın en büyük zevklerinden ve beklenmedik ayrıcalıklarından biri” olarak nitelendirdi.



Scorsese sahneye çıkıp ödülü kabul ettiğinde iltifatına karşılık verdi ve Day-Lewis'le çalışmayı "hayatımın en büyük deneyimlerinden biri" olarak nitelendirdi. Kalabalık bu ihtimal karşısında heyecanlanırken Scorsese sırıtarak "Belki bir film için daha vakti vardır." diye ekledi. Sahnenin yanında duran Day-Lewis gülümsedi ve ellerini uzattı.



NBR'lerin çekiciliğinin büyük bir kısmı sunum yapan kişiler ile onur sahiplerinin eşleştirilmesi. Laura Linney, “You Can Count on Me” yıldızlarının yeniden bir araya geldiği "en iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü Mark Ruffalo'ya takdim etti. Patti Smith ise Lily Gladstone'a en iyi kadın oyuncu ödülünü verdi.

