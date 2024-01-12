Daniel Day-Lewis emekliliğine Martin Scorsese'ye ödül takdim etmek için ara verdi

Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmi, 95. National Board of Review Ödülleri'nde en büyük ödüle layık görüldü. Daha önce açıklanan ancak Perşembe günü sahiplerini bulan ödüllerde, Dolunay Katilleri filmiyle Scorsese "En iyi yönetmen" ve Lily Gladstone "En iyi kadın oyuncu" ödüllerini aldı.
Gecenin en büyük sürpriz konuğu ise Paul Thomas Anderson'ın 2017 yapımı “Phantom Thread” filminden sonra oyunculuğu bırakan ve o zamandan bu yana gözlerden uzak duran Daniel Day-Lewis oldu.
Day-Lewis, En iyi yönetmen ödülünü takdim etmeden önce gala boyunca Scorsese'nin yanında oturdu.
Day-Lewis, "Martin'in çalışmalarını keşfettiğimde ergenlik çağındaydım. Kendi yarattığı bir ışıkla benim için tehlikeli, gizemli ve son derece büyüleyici olan dünyaları aydınlattı. Film yaparken nelerin mümkün olabileceğinin uçsuz bucaksız manzarasını aydınlattı ve inançla çalışmak için kişinin kendine inanması gerektiğini bana öğretti.” ifadelerini kullandı.
SCORSESE'DEN YENİ FİLME YEŞİL IŞIK
Scorsese'nin “Gangs of New York” ve “The Age of Innocence” filmlerinde rol alan Day-Lewis, yönetmenle çalışmayı “hayatımın en büyük zevklerinden ve beklenmedik ayrıcalıklarından biri” olarak nitelendirdi.
Scorsese sahneye çıkıp ödülü kabul ettiğinde iltifatına karşılık verdi ve Day-Lewis'le çalışmayı "hayatımın en büyük deneyimlerinden biri" olarak nitelendirdi. Kalabalık bu ihtimal karşısında heyecanlanırken Scorsese sırıtarak "Belki bir film için daha vakti vardır." diye ekledi. Sahnenin yanında duran Day-Lewis gülümsedi ve ellerini uzattı.
NBR'lerin çekiciliğinin büyük bir kısmı sunum yapan kişiler ile onur sahiplerinin eşleştirilmesi. Laura Linney, “You Can Count on Me” yıldızlarının yeniden bir araya geldiği "en iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü Mark Ruffalo'ya takdim etti. Patti Smith ise Lily Gladstone'a en iyi kadın oyuncu ödülünü verdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Sinema
- Dünya
- Film
- Ödül
- Yönetmen