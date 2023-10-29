Martin Scorsese sosyal medya yıldızı oldu

Son filmi "Dolunay Katilleri" seyirciyle buluşan Oscar'lı yönetmen Martin Scorsese, artık bir TikTok yıldızı.

Martin Scorsese sosyal medya yıldızı oldu

Son filmi "Dolunay Katilleri" geçtiğimiz günlerde vizyona giren Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, kariyerine yıldızlığını da ekledi.

Filmografisinde “Taxi Driver”, “Raging Bull” ve “Goodfellas” gibi klasikler bulunan 80 yaşındaki Scorsese, 23 yaşındaki kızı Francesca aracılığıyla TikTok’la tanıştı.

Kızının hesabına konuk olarak genç izleyicileriyle bir araya gelen yönetmen, son videoda tek başına yer alarak sinemayla ilgili konuştu.

Martin Scorsese'nin en iyi filmleri

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