David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri açık artırmada beş kat fiyata satıldı

Dünyaca ünlü rock yıldızı David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri açık artırmada satıldı. 2016'da hayatını kaybeden şarkıcının ünlü parçası Starman'i kaleme aldığı el yazısı açık artırmada tahmin edilenin beş katına alıcı buldu.



Independent Türkçe'nin haberine göre, 1972 tarihli şarkının sözlerinin yer aldığı A4 kağıdı, 203 bin 500 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) salı günü alıcı buldu.

Starman, Britanyalı şarkıcıyı dünya çapında üne kavuşturan beşinci albümü The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'ta yer alıyor.