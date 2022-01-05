David Bowie'nin müzik kataloğuna 250 milyon dolar

1969'da Space Oddity albümüyle tanınan David Bowie, kariyeri boyunca birçok önemli albüm ve şarkıya imza attı. Lady Gaga, Madonna, George Michael gibi sayısız yıldıza ilham verdi. Bowie, yalnızca bir müzik insanı değil aynı zamanda yapımcı, ressam ve aktördü.