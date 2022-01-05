David Bowie'nin müzik kataloğuna 250 milyon dolar

Haberler 05.01.2022 - 10:09 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 10:12
Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music'le yapılan anlaşma; David Bowie'nin hayatı boyunca piyasaya sürülen 26 stüdyo albümünün yanı sıra ölümünden sonra yayınlanan "Toy" albümünden şarkıları da içeriyor.
Şirket eylül ayında Bowie’nin 2000 yılından 2016’ya kadar olan kayıtlarını satın almıştı; artık buna 1968’den 1999’a kadar tutulan kayıtlar da eklendi.
Warner Music anlaşmanın mali şartlarını açıklamadı; ancak Variety dergisi özel haberinde satın almanın yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.
Bowie, müzik dergisi Rolling Stones'a göre rock tarihinin en yaratıcı isimlerinden biriydi. 2016'da, 69 yaşındayken hayatını kaybetti.
1969'da Space Oddity albümüyle tanınan David Bowie, kariyeri boyunca birçok önemli albüm ve şarkıya imza attı. Lady Gaga, Madonna, George Michael gibi sayısız yıldıza ilham verdi. Bowie, yalnızca bir müzik insanı değil aynı zamanda yapımcı, ressam ve aktördü.