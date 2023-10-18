Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camisi yeniden inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki çok sayıda bina ve iş yerinin yanı sıra tescilli vakıf kültür eserleri de yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen ve avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasında yer alan Habib-i Neccar Camisi de depremlerde yıkıldı.