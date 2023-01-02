Doğumunun 80. yıl dönümünde Barış Manço otobüsü yollarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Barış Manço'yu doğumunun 80. yıl dönümünde özel tasarım İETT otobüsü ile anıyor.

Doğumunun 80. yıl dönümünde Barış Manço otobüsü yollarda

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Barış Manço'nun hayatı film oluyor

Türk müziğinin efsane isimlerinden ve 7’den 77’ye büyük bir hayran kitlesine sahip sanatçı , doğumunun 80. yıl dönümünde sıra dışı bir etkinlikle anılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin () bağlı kuruluşlarından Genel Müdürlüğü, bir otobüsünün dış cephesini tamamen Barış Manço ve onun doğum yıl dönümü için tasarladı. İETT, aracı sanatçının doğum tarihi olan 2 Ocak 1943’e atıfta bulunarak sefere başlattı. 

Doğumunun 80. yıl dönümünde Barış Manço otobüsü yollarda - 1

Kadıköy Recep Peker Caddesi’ndeki sanatçının ismine özel tasarlanan “Barış Manço Durağı”na da uğrayan , İstanbullulardan büyük beğeni topladı.

Doğumunun 80. yıl dönümünde Barış Manço otobüsü yollarda - 2

Sanatçının 80. doğum yıl dönümüne özel hazırlanan Barış Manço anma otobüsü, İETT’nin Kadıköy – Göztepe GZ1 hattında 1 hafta süreyle hizmet vermeye devam edecek.

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