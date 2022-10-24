Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Cumhuriyet Bayramı'nda iki özel konser

Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinde Türkiye’de klasik müziğin çocuklar ve gençler aracılığıyla daha fazla yaygınlaşması amacıyla 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Galataport İstanbul ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iki unutulmaz konsere imza atmaya hazırlanıyor.



Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstendiği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın tüm üyelerini temsilen 56 öğrenci ve SİRENE’den 28 kişinin yer alacağı Galataport İstanbul konserlerinde toplam 84 müzisyen yer alıyor. Şef Volkan Akkoç önderliğinde 2014 yılında kurulan SİRENE ile DÇSO ilk kez birlikte sahne alacak.



7 marş ve 7 türküden oluşan konserlerin repertuvarında; Osman Zeki Üngör-Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı, Musa Süreyya-Vatan Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Felix Körling-Gençlik Marşı (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Cemal Reşit Rey-Cumhuriyetin Onuncu Yılı Marşı, Rumeli Türküsü-Bülbülüm Altın Kafeste (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Nihavend Türkü-Ah Bir Ataş Ver (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rize ve Sinop Türküleri-Yeni Biteyi & Ben Giderim Batum’a (Düzenleyen: Hasan Niyazi Tura), Rumeli Türküsü-Manastırın Ortasında (Düzenleyen: Tolga Taviş), Drama Köprüsü (Düzenleyen: Volkan Akkoç), Çanakkale Yöresi-Evreşe Yolları Dar (Düzenleyen: Tolga Taviş ve Volkan Akkoç), Keklik İdim Vurdular (Düzenleyen: Yalçın Tura), Zeki Üngör-Cumhuriyet Marşı (Düzenleyen: Nejat Başeğmezler), Faik Canselen-İleri ve Muammer Sun-Biz Atatürk Gençleriyiz marşları yer alıyor.



ÜCRETSİZ KONSER

Galataport İstanbul, D-Saat, Volkswagen, d.ream ve NTV’nin sponsorları arasında yer aldığı konserler, Galataport İstanbul Doğuş Meydanı’nda 14.00 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.



28 EKİM'DE ANTALYA'DA



DÇSO, 28 Ekim Cuma günü 20.30’da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konser Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.