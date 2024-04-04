Dua Lipa'nın balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da açıldı

Grammy ödüllü şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve model Dua Lipa'nın balmumu figürü, Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna eklendi.

Merlin Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, açılışın ardından yaptığı açıklamada, Dua Lipa'nın kariyerindeki başarılara işaret ederek, "Yaklaşık 15 senedir dünyadaki müzik gündemini meşgul eden, çok beğenilen bir sanatçı. Kendisi kariyerine model olarak başlıyor. Daha sonra şarkı yazarlığı ve şarkıcılık yapıyor. Grammy ödülü kazanan bir hanımefendi. Yani güzelliğin yanı sıra yetenekleriyle de bizleri büyülüyor." ifadelerini kullandı.

