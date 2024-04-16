Dünya yıldızları Türkiye'de | Konser verecek sanatçılar

Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Corey Taylor, 26 Mayıs akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak



Müziğin farklı renkleri de bu yaz İstanbul'da olacak. İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava'da, Buena Vista Social Club, 21 Haziran'da yine aynı mekanda konser verecek.



Klasik müziğe yeni bir soluk getiren 2Cellos'un kurucu üyesi Hırvat çellist Hauser, bir kez daha İstanbul'a geliyor. Enerjik şovuyla Hauser 14 ve 15 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi de yaz boyu birçok dünya starını ağırlayacak. Mekanda 4 Mayıs'ta "Star Wars a new hope in concert",

28 Mayıs'ta Gıant Rokks, 12 Haziran'da Archıve, 2 Temmuz'da BlACK Pumas, 13 ve 14 Ağustos'ta Opeth konser verecek.

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