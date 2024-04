Dünya yıldızları Türkiye'de | Konser verecek sanatçılar

Deep Purple'dan Scorpions'a, Massive Attack'ten Placebo'ya bu yaz birçok dünya starı Türkiye'ye geliyor.



“Je T’aime” ve “I Will Love Again” şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden, albümleri 20 milyonun üzerinde satan, Belçikalı dünya yıldızı Lara Fabian, 25 Nisan’da Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.



Dünya çapında 5 milyondan fazla albüm satan, 4 kıtada verdiği konserler her fırsatta izleyicisini büyüleyen virtüöz piyanist Maksim, 3 Mayıs'ta İstanbul'da grup-orkestrasıyla birlikte klasik-crossover şovu "The Collection"'ı sahneye taşıyacak.



Rock müziğin efsane grupları Scorpions, Deep Purple ve Judas Priest bir kez daha İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen Scorpions 23 ve 25 Mayıs'ta Maçka Küçükçiftlik Park'ta sahnede olacak.



Bir başka efsane Deep Purple 25 Haziran'da yine aynı mekanda konser verecek. Judas Priest ise 24 Temmuz'da Bonus Parkorman'da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kendi jenerasyonunun ve müzik tarihinin; en yenilikçi ve etkili gruplarından Massive Attack,23 Temmuz’da Bonus Parkorman’da hayranlarıyla buluşacak.



İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında, 4 Ağustos 2024’te KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Slipknot, Stone Sour ve epik solo kariyeriyle rock müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Corey Taylor, 26 Mayıs akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak



Müziğin farklı renkleri de bu yaz İstanbul'da olacak. İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava'da, Buena Vista Social Club, 21 Haziran'da yine aynı mekanda konser verecek.



Klasik müziğe yeni bir soluk getiren 2Cellos'un kurucu üyesi Hırvat çellist Hauser, bir kez daha İstanbul'a geliyor. Enerjik şovuyla Hauser 14 ve 15 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi de yaz boyu birçok dünya starını ağırlayacak. Mekanda 4 Mayıs'ta "Star Wars a new hope in concert",

28 Mayıs'ta Gıant Rokks, 12 Haziran'da Archıve, 2 Temmuz'da BlACK Pumas, 13 ve 14 Ağustos'ta Opeth konser verecek.