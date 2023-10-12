Dünyaca ünlü Mariinski Orkestrası AKM’de sahne aldı

Ünlü şef Valery Gergiev yönetimindeki Mariinski Orkestrası,Türkiye turnesi kapsamında Antalya Aspendos ve Ankara CSO ADA'nın ardından İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne aldı.



Aspendos konserinde müzik tarihinin en sevilen popüler başyapıtlarından oluşan özel bir repertuvar yorumlanırken, Ankara konserinde orkestraya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları eşlik etti. İstanbul konseri ise Gergiev'in özel isteği üzerine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ithaf edildi.

