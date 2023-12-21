Edirne'de "Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı" coşkuyla kutlandı

Edirne’de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde kente gelen sanatçı Hakan Peker sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar konseri telefonlarına kaydederek şarkılara eşlik etti.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı. Türkiye’de Okuyan Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin, bu yıl 5'incisini kutladıkları Kuzey Makedonya Eğitim Bayramı programında kendilerine destek veren ve bu önemli günde yanlarında olan katılımcılara teşekkür etti.