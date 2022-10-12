Elçin Sangu ile Hayko Cepkin 'Jekyll & Hyde' için bir arada: Biletler satışta

23 Ekim'de Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor.



Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Sangu ise Lucy Harris rolünde seyircinin karşısına çıkıyor.



Müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergilenecek.



KONUSU



Babasının zihinsel sorunlarını çözmek ve ona yardım etmek için bir tedavi arayışında olan Dr. Jekyll insan doğasındaki iyi ve kötüyü birbirinden ayırmak ve kötüyü denklemden çıkartmak istemektedir. Ancak çalışmaları tıp çevrelerince fazlasıyla sıra dışı, hatta çılgınca bulunur ve ihtiyacı olan desteği alamaz. Babasını kurtarmak için her şeyi yapmakta kararlı olan Dr. Jekyll hazırladığı formülleri kendi üzerinde denemekten başka bir çaresi kalmadığını düşünür. Ancak deneyler sonucunda içindeki karanlık kişiliği yani Mr. Hyde’ı uyandırır.



Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan Dr. Jekyll geceleri kontrolü kaybeder ve Mr. Hyde ipleri ele alır. Bu sırada Londra’da kanlı cinayetler işlenmeye başlar. Jekyll’ın nişanlısı Emma Carew ve yakın dostu John Utterson, doktorun sağlığından ve davranışlarındaki değişikliklerden endişe ederlerken, bir kabare şarkıcısı olan Lucy hem Dr. Jekyll hem de Mr. Hyde ile tehlikeli bir yakınlık kurar. Hyde’ı kontrol altında tutmakta zorlanmaya başlayan Dr. Jekyll ‘ın yarattığı bu canavardan kurtulmak için fazla vakti yoktur.