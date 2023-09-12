Emekli olmaya hazırlanan Quentin Tarantino Kaliforniya'ya dönüyor

"MEMLEKETİMDE ÇEKİM YAPMAK GİBİSİ YOK"

"Kaliforniya'da çekim yapmayı seviyorum" diyen ünlü isim, "Yönetmenliğe burada başladım ve son filmimi dünyanın sinema başkentinde çekmem son derece yerinde. Memleketimde çekim yapmak gibisi yok; ekipler şimdiye kadar çalıştıklarımın en iyisi ve mekanlar muhteşem" ifadelerini kullandı.



Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, 10. filmiyle kariyerini noktalayacak.