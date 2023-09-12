Emekli olmaya hazırlanan Quentin Tarantino Kaliforniya'ya dönüyor

Daha önce 10. filmiyle sinema kariyerine son vereceğini açıklayan Quentin Tarantino, kariyerinin başladığı yere yani Kaliforniya'ya geri döneceğini açıkladı.

Emekli olmaya hazırlanan Quentin Tarantino Kaliforniya'ya dönüyor

Kariyerine 1992'de Rezervuar Köpekleri'yle (Reservoir Dogs) başlayan ve bir sonraki filmi Ucuz Roman'la (Pulp Fiction) şöhreti yakalayan Quentin Tarantino, 10. filmi "The Movie Critic" için hazırlıklara devam ediyor.

Hollywood Reporter'a konuşan usta yönetmen, son filmiyle ilgili planlarını ve prodüksiyonun nerede gerçekleştirileceğini açıkladı.

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"The Movie Critic" filminin çekimlerine 2023 yılının sonbaharında başlamayı planlayan Tarantino, Rezervuar Köpekleri'ni çektiği Kaliforniya'ya döneceğini belirtti.

Emekli olmaya hazırlanan Quentin Tarantino Kaliforniya'ya dönüyor - 1

"MEMLEKETİMDE ÇEKİM YAPMAK GİBİSİ YOK"

"Kaliforniya'da çekim yapmayı seviyorum" diyen ünlü isim, "Yönetmenliğe burada başladım ve son filmimi dünyanın başkentinde çekmem son derece yerinde. Memleketimde çekim yapmak gibisi yok; ekipler şimdiye kadar çalıştıklarımın en iyisi ve mekanlar muhteşem" ifadelerini kullandı.

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, 10. filmiyle kariyerini noktalayacak.

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