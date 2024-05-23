Emmy ödüllü Paul Walter Hauser kilosunun kariyerini etkilediğini açıkladı

"Black Bird'teki rolü oynamak için 40 kilo verdim" diyen ünlü isim, "O kilonun bir kısmını geri aldım ve şimdi tekrar"ifadelerini kullandı.

Daha önce "I, Tonya", "BlacKkKlansman", "Late Night", "Da 5 Bloods", "Cruella" ve "Richard Jewell" gibi yapımlarda rol alan Paul Walter Hauser , kilosunun oyunculuk kariyerini etkilediğini ifade etti.

Şimdilerde Chris Farley'in hayatını anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan Paul Walter Hauser, "Çok kilolu göründüğüm son rolüm olacak" diye konuştu.



Kilo vermek istediğini ifade eden ünlü oyuncu, ideal kiloya ulaşmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.

Hauser, zayıflamanın nihai avantajının Hollywood sinemasındaki roller açısından "başka neler yapabileceğini görmek olduğunu söyledi ve "Bakalım Ben Foster, Ryan Gosling gibi isimlerle rekabet edebilecek miyim?" diye ekledi.