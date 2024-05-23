Emmy ödüllü Paul Walter Hauser kilosunun kariyerini etkilediğini açıkladı

Daha önce "I, Tonya", "BlacKkKlansman", "Late Night", "Da 5 Bloods", "Cruella" ve "Richard Jewell" gibi yapımlarda rol alan Paul Walter Hauser, kilosunun oyunculuk kariyerini etkilediğini ifade etti.
People'a konuşan Hauser, "Her tür tombul, yanlış yola sapmış insanı canlandırdım. Daha fazlasını oynamama gerek yok" dedi.
"Black Bird'teki rolü oynamak için 40 kilo verdim" diyen ünlü isim, "O kilonun bir kısmını geri aldım ve şimdi tekrar"ifadelerini kullandı.
Şimdilerde Chris Farley'in hayatını anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan Paul Walter Hauser, "Çok kilolu göründüğüm son rolüm olacak" diye konuştu.
Kilo vermek istediğini ifade eden ünlü oyuncu, ideal kiloya ulaşmanın ve sağlıklı bir yaşam tarzının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.
Hauser, zayıflamanın nihai avantajının Hollywood sinemasındaki roller açısından "başka neler yapabileceğini görmek olduğunu söyledi ve "Bakalım Ben Foster, Ryan Gosling gibi isimlerle rekabet edebilecek miyim?" diye ekledi.
Öte yandan Paul Walter Hauser, 75. Emmy Ödülleri'nde Black Bird dizisindelki performansıyla "Mini dizi- En iyi erkek oyuncu" dalında Emmy ödülü kazanmıştı.
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