Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser veriyor

Fazıl Say, depremzedeler için yardıma devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist, bu akşam Paris'te 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserini gerçekleştireceğini duyurdu.

Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser veriyor

Piyanist , 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser verecek. Konserini sosyal medyada duyuran Say, 'Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ve organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını söyledi.

Say, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia salonunda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak. Avrupa saatiyle 20.30" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser veriyor - 1

Öte yandan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde de Serenad Bağcan ile birlikte depremden etkilenenler için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde seyirciyle bir araya gelmişti.

Fazıl Say, o anları, "Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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