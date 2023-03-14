Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser veriyor

Öte yandan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde de Serenad Bağcan ile birlikte depremden etkilenenler için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde seyirciyle bir araya gelmişti.



Fazıl Say, o anları, "Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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