Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri tamamlandı

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen 7. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finalleri yapıldı.

Bölge finalleri yarışmalarında küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki yarışmada jüri üyeliklerini Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Baltacan, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Hüseyin Şen, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Sevim, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi Mehmet Işık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Engin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kağan Gariper, Konya Şehir Tiyatrolarından Ekrem Tümge Denizmen, Konya Şehir Tiyatroları'ndan Zeynep Çimenciler yaptı.

Miniklerin büyük heyecanı içinde, Türkiye finaline katılmaya hak kazanan okullar açıklandı. Türkiye finaline katılamayan okul öğrencilerine protokol tarafından madalya ve hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle bölge finalleri yarışması sona erdi.



ÇOCUKLAR YARENLER İLE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ



Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması kapsamında yarışmacı çocuklara Türkiye finali öncesi Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri tarafından özel bir gösteri de sunuldu.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte gösteri öncesi katılımcılara Yarenlik kültürü, geleneği ve oyunları hakkında bir bilgilendirme yapıldı. Geleneksel yaren oyunlarına fincan oyunu ile başlayan Yarenler, fincan oyununda ceza alan misafirle birlikte ceza oyunlarına başladılar. Vız vız, tabur, tavuğu kim çaldı, balon patlatma, çuval yarışı gibi oyunları sergileyen ve oyunlarına minik çocukları ile öğretmenlerini de dahil eden yarenler, izleyenlere kahkaha dolu saatler geçirtti.