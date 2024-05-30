Fransa'da 2 bin yıllık at fosilleri içeren mezarlar bulundu

Arkeolojik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü (INRAP) tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın orta kesimindeki Villedieu-sur-Indre bölgesinde keşfedilen mezarlarda, başları güneye bakacak şekilde dikkatlice yerleştirilmiş atlara ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.



Şimdiye kadar 9 mezardan 2'sinin tamamen kazıldığı aktarılan açıklamada, ileri radyo-karbon testlerine tabi tutulan toplam 28 ata ait kemiklerin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu kaydedildi.



Açıklamada, arkeologların, kemikleri ve kemiklerin konumlandırılma biçimini incelemesinin ardından atların ölümlerinden kısa süre sonra aynı anda gömüldüğünü tespit ettiği bilgisine yer verildi.



ATLAR SAVAŞTA ÖLMÜŞ YA DA KURBAN EDİLMİŞ OLABİLİR



Atların kesin ölüm nedeni hala belirsizliğini korurken arkeologlar, atların savaş sırasında ölmüş ya da bir ritüel için kurban edilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.



Arkeologlar, mezarların bulunduğu konum itibarıyla atların ölümlerinin, milattan önce 58-50 yıllarında düzenlenen Galya Savaşları ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.



INRAP tarafından yapılan açıklamada, hayvanların karmaşık bir ritüelin parçası olarak kurban edildiği varsayımının da üzerinde duruldu.