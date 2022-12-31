Game of Thrones yazarı George R.R. Martin'den kötü haber

Kit Harington, Emilia Clarke ve Lena Headey’in başrollerini paylaştığı ünlü Game of Thrones dizisinin kitaplarını kaleme alan ABD’li yazar George R.R. Martin, dizinin yapım şirketi HBO'daki değişikliklerin Game of Thrones evreninin geleceğini de etkilediğini söyledi.

Game of Thrones yazarı George R.R. Martin'den kötü haber

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Game of Thrones evreni NFT oluyor

Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninin yaratıcısı ünlü yazar ve senarist George R. R. Martin, dizinin yapımcılığını üstlenen HBO’daki değişimin serinin kaderini de belirlediğini de söyledi. WarnerMedia, geçtiğimiz nisan ayında Discovery ile birleşmiş ve maliyetleri düşürmek için HBO Max içeriklerini azaltmaya başlamıştı ve bazı diziler iptal edilmişti.

Game of Thrones yazarı George R.R. Martin'den kötü haber - 1

HOUSE OF DRAGON BAŞARISI YETERLİ OLMADI

Ünlü yazar, yayınladığı blog yazısında Game of Thrones evreninde geçen bazı spinoff'ların rafa kaldırıldığını paylaştı. 73 yaşındaki Martin, Game of Thrones'un ilk devam dizisi House of the Dragon'un platformun en çok izlenen dizilerinden biri olmasının diğer projelere yeşil ışık yakılması için yeterli olmadığını belirtti.

Game of Thrones yazarı George R.R. Martin'den kötü haber - 2

HALA UMUDU VAR

Yazar “Bazı projeler diğerlerinden daha hızlı ilerliyor, geliştirme aşamasında hep olduğu gibi. Hiçbirine henüz yeşil ışık yakılmadı… Bazıları rafa kaldırıldı ama bunların tamamen unutulduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi rafa kaldırdığın gibi istediğin zaman indirebilirsin de. Ama HBO Max'teki değişiklikler bizi kesinlikle etkiledi” ifadelerini kullandı.

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