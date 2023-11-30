Gazikültür’den kentin kültürel mirasını yansıtan 5 ciltlik kitap

Gazikültür tarafından yayımlanan ve Abdülkadir Evişen’in yazarlığını üstlendiği “Gaziantep'te Söylenen Atasözleri” ve “Gaziantep'te Söylenen Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü” adlı eserler, Gaziantep ve çevresinin kültürel mirasını yansıtmakla beraber bölgeye özgü deyim ve atasözlerini bir araya getirerek, bu zengin dil mirasını hem yerel halka hem de araştırmacılara sunuyor.

Eserlerdeki, Gaziantep yöresine özgü ifadelerin yanı sıra, Anadolu Türkçesi, Arapça, Farsça, Moğolca, Özbekçe ve Çağatayca dillerinden Türkçeye geçmiş iktibas kökenleri detaylı bir şekilde açıklanıyor. Araştırmacılara ve ilgililerine önemli bir kaynak niteliği taşıyan bu eserlere, dijital ortamda yazarın kendi sesinden dinleme imkanı veren Gazikültür, bunun yanında kelimelerin Antep ağzından doğru telaffuzunu öğrenmesini, www.antepagzindan.com ve www.gaziantepagzindan.com siteleri aracılığıyla sağlıyor.

Gaziantep’in kültürel zenginliğini geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefleyen eserler, Gaziantep'in dil ve kültürünü korumak ve tanıtmak adına önemli bir adım.Eserlere Gazikültür’ün müze mağazalarından ve http://www.magazagazikultur.com adresinden ulaşılabiliyor.

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, Abdülkadir Evişen’in yıllar süren emeği sonucunda ortaya çıkan bu kapsamlı çalışmanın Gaziantep’in zengin kültürel mirasını yansıtması bakımından önem taşıdığını söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına armağan olarak hazırladığımız bu dev eser milletimizin kadim geçmişini aydınlık geleceğe aktarmada kıymetli bir vazife üstlenecek” dedi.

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise bu çalışmaların her bir kelimenin harf sırasına göre numaralandırılarak düzenlendiğini ifade ederek, “Kelimeler önce İstanbul ağzı ile ardından Gaziantep ağzına uygun şekilde, özel harfler kullanılarak yazılmıştır. Ayrıca, bu kelimelerin hangi deyim ve atasözlerinde kullanıldığına dair bilgiler ve ilgili numaralar da yer almaktadır” diye konuştu.