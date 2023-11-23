George R. R. Martin'den Game Of Thrones hayranlarına müjde

"GAME OF THRONES SENARYOLARINI HER ZAMAN GELİŞTİRİYORUZ"

Öte yandan HBO CEO'su Casey Bloys, daha önce yaptığı açıklamada "Game of Thrones senaryolarını her zaman geliştiriyoruz. İlkbaharda Dunk ile Egg'e yeşil ışık yaktık. O dünyada yeşil ışığa yakın başka bir şey olduğunu söyleyemem ama her zaman farklı senaryolar ve fikirler üzerinde çalışıyoruz" demişti.