George R. R. Martin'den Game Of Thrones hayranlarına müjde

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi Game of Thrones'un başarısının ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirmeye başladı.



Ancak "Game of Thrones" spin-off'larının arasında, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" onay alan tek yapım oldu.



Geçtiğimiz haftalarda Jon Snow’u odak noktasına alacak serinin henüz onay alamadığının ortaya çıkması Game of Thrones hayranlarını üzmüştü.

Bunun üzerine George R.R. Martin, konuk olduğu panelde Game of Thrones serisinin geleceğinden bahsetti.



"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight"ın onay aldığından bahseden Martin, "Ayrıca geliştirmekte olduğumuz 8 tane daha spinoff dizi var. Dunk ve Egg dizisi için yeşil ışık yakıldı. Diğerleri henüz değil ama hala üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin "GAME OF THRONES SENARYOLARINI HER ZAMAN GELİŞTİRİYORUZ" Öte yandan HBO CEO'su Casey Bloys, daha önce yaptığı açıklamada "Game of Thrones senaryolarını her zaman geliştiriyoruz. İlkbaharda Dunk ile Egg'e yeşil ışık yaktık. O dünyada yeşil ışığa yakın başka bir şey olduğunu söyleyemem ama her zaman farklı senaryolar ve fikirler üzerinde çalışıyoruz" demişti.