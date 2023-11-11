Grammy adayı Meryl Streep EGOT unvanına bir adım daha yaklaştı

Gelecek yıl 67'ncisi düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları dün akşam açıklandı. SZA, 9 adaylıkla, en fazla ödülü toplamaya en yakın isim olurken; Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boygenius, Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish diğer öne çıkan adaylar oldu.

Grammy adayları arasında bir isim var ki en dikkat çekenlerden biri. Oscar'lı ünlü oyuncu Meryl Streep, "En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikaye Anlatıcılığı" dalında Grammy'ye aday gösterildi. 74 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bu adaylığını çocuk klasiği “Charlotte’s Web" kitabındaki seslendirmesi nedeniyle aldı.

Üç kez Oscar, üç kez de Emmy ödülü kazanan Streep, bugüne dek hiç Grammy ve tiyatronun en iyilerinin seçildiği Tony ödülü almadı. Ünlü oyuncu Grammy'yi kazanması haline EGOT unvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.