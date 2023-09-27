Grammy ödüllü Doja Cat'in merakla beklenen albümü piyasaya çıktı

Grammy ödüllü şarkıcı Doja Cat yepyeni dördüncü stüdyo albümü "Scarlet"i yayınladı! Beraberinde albümün yeni teklisi "Agora Hills" için yeni bir müzik videosunu da hayranlarıyla paylaşan sanatçı, Hannah Lux Davis (Ariana Grande / Nicki Minaj) ile birlikte klibin yönetmenliğini üstlendi.



Geçtiğimiz ay Billboard Hot 100 Chart ve Global 200 Chart'ta 1 numaraya yükselen "Paint The Town Red" isimli tekliyi ve müzik videosunu yayınlayan şarkıcı, sosyal medya platformlarında adeta fenomen oldu.

Halen global listelerde 1 numarada yer alan parça bu yıl Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselen ilk rap şarkısı oldu. Bununla birlikte parça Spotify'ın Top 50 - ABD listesinde 1 numaraya yükselerek Spotify tarihinde ilk kez bu listede zirveye ulaşan kadın sanatçı oldu.

