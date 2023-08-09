Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Sahne alan sanatçıya konserde yoğun ilgi gösterildi.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi - 1

Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Aguilera, "Stripped" ve "Dirrty" adlı hit parçalarıyla konserine başladı ve sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi - 2

"Genie in a bottle", "What a girl wants" şarkılarını da söyleyen Christina Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi - 3

Aguilera, ayrıca "Unutmayın tek bir hayatımız var, bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz" diyerek "Feel This Moment" şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi - 4

Konserde ayrıca Aguilera, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir." ifadesini kullanarak "Say something" şarkısını vokalisti ile beraber seslendirdi.

"Sizi seviyorum" cümlesiyle kapanışı "Fighter" ve "Let there be love" parçalarıyla yapan Aguilera'ı konserde izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.

21 Ağustos'ta da BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell Antalya'da konser verecek.

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