Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

Konserde ayrıca Aguilera, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir." ifadesini kullanarak "Say something" şarkısını vokalisti ile beraber seslendirdi.



"Sizi seviyorum" cümlesiyle kapanışı "Fighter" ve "Let there be love" parçalarıyla yapan Aguilera'ı konserde izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.



21 Ağustos'ta da BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell Antalya'da konser verecek.