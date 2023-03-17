Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizinin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Dizide Haluk Bilginer de rol aldı.

Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan , dünyaca ünlü oyuncu Elisabeth Moss'un hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.

Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen politik ; biri ajan diğeri terörist olan iki kadının arasındaki gerilimi anlatıyor.

Steven Knight'in hikayesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss'un, iki ay boyunca Türkiye'de kaldığı öğrenildi. 

Elisabeth Moss, 'Damızlık Kız' (The Handmaid's Tale) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşmuş ve Altın Küre kazanmıştı.

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ULUSLARARASI YAPIMLARLA TANINDI

'The Veil', usta aktör Haluk Bilginer'in ilk uluslararası projesi değil.

Aslında Bilginer için macera 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olduktan sonra başladı.

Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı.

Çapkın bir taksiciyi canlandırdığı 'East Enders' isimli diziyle 80'lerde İngiltere'nin tanıdığı ve sevdiği bir yüz oldu.

2014 Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan Nuri Bilge Ceylan filmi 'Kış Uykusu'nda entelektüel aydın karakterine hayat verdi.

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EMMY'DE EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Sitcomlardan dramalara birçok dizisinde rol alan Bilginer, puhutv'nin 12 bölümlük 'Şahsiyet' dizisinde Agah Beyoğlu karakterine hayat verdi.

Bilginer bu rolle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Bilginer, Ben-Hur, The International ve Halloween gibi birçok yabancı filmde sinemaseverlerin karşısına çıktı.

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