Henry Cavill Superman olarak geri döneceğini doğruladı

Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünde olan Henry Cavill yaptığı sosyal medya paylaşımıyla söylentileri doğruladı. DC’nin geçtiğimiz hafta vizyona giren ve gişede 140 milyon dolar hasılat elde eden Black Adam filminde küçük bir rolde yer alan oyuncu “Bunu paylaşmadan önce haftasonunun geçmesini beklemek istedim çünkü Black Adam’ı izlemeniz için zaman vermek istedim” ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ"

39 yaşındaki İngiliz oyuncu videoya “Artık çoğunuz Black Adam’ı izlediğine göre resmen açıklamak istiyorum: Superman olarak geri dönüyorum” sözleriyle devam etti. Hayranlarına destekleri ve sabrı için teşekkür eden oyuncu, “Söz veriyorum, beklentiyi karşılayacağız” dedi.



Cavill, ilk defa 2013 yılında Zack Snyder yönetmenliğindeki Man of Steel filmiyle Superman rolüyle izleyiciyle buluşmuştu. Oyuncu, bu rolü daha sonra birçok filmde yeniden canlandırma şansı elde etti.

DWAYNE “THE ROCK” JOHNSON İKNA ETTİ



The Hollywood Reporter’a göre Black Adam filminin başrolünde yer alan Dwayne “The Rock” Johnson, Henry Cavill’ı DC filmlerine geri getirmek için stüdyo yetkilileri ile görüşmeler yaptı ve The Rock’ın sürekli baskıları, stüdyo yönetimini ikna etti.

