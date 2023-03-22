'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın yönetmenleri 'Star Wars' dizisinin bir bölümünü yönetti

"BİR BÖLÜMÜ BİZ YÖNETTİK"



Daniel Kwan, Instagram hikayesinde konuyla ilgili “Bir bölümü konuk olarak yönettik. Jon Watts bir süre önce bir bölüm yapmamız için bize başvurdu. Jon'u seviyoruz, Star Wars'ı seviyoruz, yeni teknoloji öğrenmeyi seviyoruz, yeni oyuncular ve ekiple tanışmayı seviyoruz ve sağlık hizmetlerimizi sürdürmek için günlere ihtiyacımız vardı, bu yüzden kolay bir evet oldu. Geçen yıl çektik ve en yetenekli oyuncular ve ekiple çalışırken inanılmaz bir zaman geçirdik ve hepinizin onu görmesi için heyecanlıyım" dedi.



Kwan, sözlerine "Bir sonraki filmimiz orijinal bir 'Daniels' projesi olacak, böylece endişelenmeyi ve beni bu konuda rahatsız etmeyi bırakabilirsiniz" diye devam etti.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda Haberi Görüntüle 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi, 'En İyi Film' dahil yedi dalda Oscar kazandı. Daniel Scheinert ve Daniel Kwan, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'Orijinal Senaryo' dallarında üç ödül kazandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun