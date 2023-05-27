Hırvatistan'da Türkiye'deki depremzedeler için konser düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına konser düzenlendi.

Zagreb Filarmoni Orkestrası ve Türk piyanist Hakan Ali Toker'in sahne aldığı konser, Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Hırvatistan Gençlik Müzikalince, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi'nin himayesinde, Türk Havayollarının sponsorluğunda düzenlendi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh burada yaptığı açıklamada, satılan konser biletlerinden elde edilen gelirin, Türkiye'deki depremzedeler için kullanılacağını ifade etti.