Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satışa çıkıyor

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar satışa çıkıyor. Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak.

Açık artırmaya çıkacak olan mezarın 400 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Monroe'nun mezarı, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'a da oldukça yakın.

Julien’s Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Monroe'nun The Seven Year Itch (1955) filmindeki elbisesi, The Misfits (1960) filminin basın toplantısında giydiği elbise ve daha birçok kıyafeti de satışa çıkacak.