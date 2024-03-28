Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun mezarının yanı satışa çıkıyor

Monroe'nun 1962'deki ölümünden sonra eski kocası Joe DiMaggio, onun için Westwood Village'da özel bir cenaze töreni düzenledi. Playboy'un kurucusu Hefner'ın daha sonra aktörün yanındaki bir mezarlığa defnedilmesi planlandı.

2009'da Hefner, Los Angeles Times'a "Marilyn'in yanında sonsuzluğu geçirmek, vazgeçilemeyecek kadar tatlı" demişti. 2017'de ölen Hefner'in 1992'de yerini garanti altına almak için 75.000 dolar harcadığı biliniyor.

TARİHTE BİR İLK



Bir zamanlar Monroe, Hefner ve Playboy Enterprises'a ait olan 600'den fazla tarihi eser 28 Mart'tan 30 Mart'a kadar satışa çıkacak. Julien's Auctions'a göre bu eserler "tarihte ilk kez bir arada" satışa çıkıyor.