Hüzün Üçgeni filmi BAFTA'ya 3 dalda aday oldu

2023 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı Haberi Görüntüle

BAFTA tarafından bu yıl 76. kez verilecek ödüllere, Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) filmi, "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Casting" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında aday gösterildi.



Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan BAFTA Ödülleri, Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenecek törenle 19 Şubat'ta sahiplerini bulacak.



Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın, milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında ikili, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle ıssız bir adada mahsur kalır.



Yapım, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi olarak dikkati çekiyor.