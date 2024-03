ilk Oscar'ını almaya gelmedi! Ünlü yönetmen Wes Anderson'dan açıklama

Kendine has tarzı ile sinema dünyasında ayrı bir yere sahip olan, daha önce yedi kez aday gösterildiği Oscar'ı nihayet kazanan ABD’li yönetmen Wes Anderson’un törene katılmamasının yankıları sürüyor.



The Wonderful Story of Henry Sugar filmiyle En İyi Kısa Film ödülünü kazanmasının ardından ilk Oscar'ını şahsen kabul etme şansını kaçırdı.





KISA FİLM ÖDÜLÜNDEN HOŞNUT OLMADI İDDİALARI

Anderson, kendisi adına okunan açıklamaya göre Almanya'da yeni bir film çekmekte olduğu için ödülü almak üzere Dolby Tiyatrosu'na gelemedi

Fakat bu açıklama sinema çevrelerini tatmin etmedi. Ünlü yönetmenin kısa film dalında Oscar almaktan hoşnut olmadığı için geceye katılmadığı yorumları yapıldı.



ilk Akademi Ödülünü kazanan yönetmen sahnede kabul konuşmasını yapma şansı bulamazken ödülüne ilişkin açıklamasını paylaştı: