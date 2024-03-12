ilk Oscar'ını almaya gelmedi! Ünlü yönetmen Wes Anderson'dan açıklama

Kendine has tarzı ile sinema dünyasında ayrı bir yere sahip olan, daha önce yedi kez aday gösterildiği Oscar'ı nihayet kazanan ABD’li yönetmen Wes Anderson’un törene katılmamasının yankıları sürüyor.
The Wonderful Story of Henry Sugar filmiyle En İyi Kısa Film ödülünü kazanmasının ardından ilk Oscar'ını şahsen kabul etme şansını kaçırdı.
KISA FİLM ÖDÜLÜNDEN HOŞNUT OLMADI İDDİALARI
Anderson, kendisi adına okunan açıklamaya göre Almanya'da yeni bir film çekmekte olduğu için ödülü almak üzere Dolby Tiyatrosu'na gelemedi
Fakat bu açıklama sinema çevrelerini tatmin etmedi. Ünlü yönetmenin kısa film dalında Oscar almaktan hoşnut olmadığı için geceye katılmadığı yorumları yapıldı.
ilk Akademi Ödülünü kazanan yönetmen sahnede kabul konuşmasını yapma şansı bulamazken ödülüne ilişkin açıklamasını paylaştı:
"SÖYLEME ŞANSIM OLMADI"
"Orada olabilseydim (Steven Rales ile birlikte) şu kişilere teşekkür ederdim: Roald Dahl'ın ailesi, Netflix ekibi, Benedict, Ralph, Ben Kingsley, Dev, Richard, Bob, Adam ve Jeremy, John ve Jim, Rich, Jim ve Polly ve daha fazlası.
Ayrıca şunu da derdim: 18 yaşımdayken Texas Üniversitesi'nin koridorunda ders aralarında Owen Wilson'la tanışmamış olsaydım, bu gece kesinlikle bu ödülü alamayacaktım.
Ama ne yazık ki Steven ve ben Almanya'dayız. ve yarın sabah erkenden yeni filmimizin çekimlerine başlıyoruz, o yüzden aslında ödülü alamadım ya da bunları söyleme şansım olmadı.”
7 KERE ADAY GÖSTERİLDİ
Anderson "En İyi Kısa Film" dalında “Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü” ile heykelciğe layık görülmüştü. Daha önce yedi kez Oscar'a aday gösterilen Anderson,
Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums), Yükselen Ay Krallığı (Moonrise Kingdom) ve Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) ile "En İyi Orijinal Senaryo"; Yaman Tilki (Fantastic Mr. Fox) ve Köpek Adası (Isle of Dogs) "En İyi Animasyon Filmi" ve yine Büyük Budapeşte Oteli ile "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dallarında Oscar'a aday gösterilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Oscar
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat
- Yönetmen