İngiliz Kraliyeti Meghan Markle'ın karakterinin o kelimeyi söylemesini yasakladı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.
Dizisinin yaratıcısı Aaron Korsch, Kraliyet Ailesi'nin dizide avukat Rachel Zane'i canlandıran oyuncunun repliklerine müdahale ettiğini söyledi. Hollywood Reporter'a konuşan Korsch, senaryoda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
"Çok fazla şey yoktu ama yapmak istediğimiz birkaç şey vardı ama yapamadık, biraz sinir bozucuydu" diyen dizinin yaratıcı Korsch, Saray'ın bir bölümde Markle'ın "poppycock" kelimesini kullanmamasını istediğini belirtti.
"Poppycock" kelimesi İngilizce'de saçmalık, boş laf, zırvalık anlamına geliyor.
Kraliyet Ailesi'nin senaryoya nasıl ulaştığını bilmediğini belirten Korsh, Markle'ın hiçbir zaman bu değişikliklerden sorumlu olmadığını söyledi.
2011 ile 2019 yılları arasından yayınlanan dizi, Markle'ın Prens ile birlikteliğinden sonra giderek popülarite kazandı. Markle, 2017 yılında 7. sezonda diziden ayrıldı.
Öte yandan, son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma iddialarıyla adından söz ettiren çifften Meghan Markle'ın sosyal medyaya geri döneceği iddia edildi.
Daily Mail'in haberine göre, Instagram hesabı açmayı planlayan Markle yalnızca bir paylaşımdan bile milyonlarca dolar kazanabilir. Markle'ın sosyal medyaya dönmesiyle çiftin büyük bir servet kazanabileceği tahmin ediliyor. Çift kraliyet üyesi iken @sussexroyal adında ortak bir hesap kullanıyordu. Markle'ın şu sıralar @meghan adında bir hesabı olduğu tahmin ediliyor.
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