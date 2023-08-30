İngiliz Kraliyeti Meghan Markle'ın karakterinin o kelimeyi söylemesini yasakladı

"Çok fazla şey yoktu ama yapmak istediğimiz birkaç şey vardı ama yapamadık, biraz sinir bozucuydu" diyen dizinin yaratıcı Korsch, Saray'ın bir bölümde Markle'ın "poppycock" kelimesini kullanmamasını istediğini belirtti.



"Poppycock" kelimesi İngilizce'de saçmalık, boş laf, zırvalık anlamına geliyor.

Kraliyet Ailesi'nin senaryoya nasıl ulaştığını bilmediğini belirten Korsh, Markle'ın hiçbir zaman bu değişikliklerden sorumlu olmadığını söyledi.