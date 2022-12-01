İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

Geleneksel ipek böcekçiliğinin listeye girmesi ile Türkiye’nin UNESCO listelerindeki varlık sayısı 23’e yükseldi.

İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde

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Geleneksel Ahlat taş işçiliğinin ardından Türkiye’nin bir unsuru daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Geleneksel ipek böcekçiliğinin listeye girmesi ile Türkiye’nin UNESCO listelerindeki varlık sayısı 23’e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi’ adaylık dosyası, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nda gündeme alındı. Fas’ın başkenti Rabat’taki toplantıda, yüzlerce yıllık geleneği barındıran kültürel unsurlarımızdan biri daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece Türkiye’nin UNESCO listelerindeki varlık sayısı 23’e yükseldi.

Salı günü de ‘geleneksel Ahlat taş işçiliği’ UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmişti.

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