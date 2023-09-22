İş Sanat konser sezonunu 100. Yıl Gala Konseri ile açıyor (İş Sanat 24. sezon programı)

İş Sanat, yeni konser sezonunu Cumhuriyet’in 100. Yılı’nı kutlamak üzere 100. Yıl Gala konseriyle açacak. Kasım ayından Haziran ayına kadar sürecek bu sezonda, pek çok yerli ve yabancı sanatçı İş Sanat sahnesine konuk olacaklar.

İş Sanat sahnesinin klasik konserlerine Kronos Quartet’ten Aleksey Igudesman’a, Giuliano Carmignola’dan Timothy Chooi’ye önemli isimler konuk oluyor. Caz ve dünya müziğinin yıldızları Luz Casal ve Cécile McLorin Salvant da İş Sanat’ın konser programında yer alıyor. Parlayan Yıldızlar’ın genç isimlerinden şiir dinletilerine, türkülerden viyana valslerine renkli bir sezon yine sanatseverleri bekliyor.

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği, dünyanın önde gelen opera sanatçıları arasında yer alan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet’in 100. Yılına özel bir konserle salonunun kapılarını açıyor. Orkestra şefi Tolga Atalay Ün’ün yöneteceği konser sevilen opera aryalarından hep birlikte söylediğimiz türkülere uzanan zengin bir repertuvara sahip. Konser, 2 Kasım Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.



GRAMMY ÖDÜLLÜ TOPLULUKLAR İŞ SANAT’TA



Dünyaca ünlü topluluk Concerto Köln ile klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola İş Sanat’ta bir araya geliyor. Konser 15 Aralık Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Klasik müziğin önde gelen topluluklarından Concerto Köln, 2004 yılında Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri "La nozze di Figaro" (Figaro’nun Düğünü) kaydıyla Grammy ödülünün sahibi oldu. Echo Klassik de dâhil olmak üzere 75’in üzerinde ödüllü albüm kaydı olan Concerto Köln, bu konserde bir başka Grammy’li sanatçı Giuliano Carmignola’ya eşlik ediyor.

