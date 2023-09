İş Sanat konser sezonunu 100. Yıl Gala Konseri ile açıyor (İş Sanat 24. sezon programı)

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’inci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko’dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Andrei Tarkovksy’nin Oscar ödüllü “Requiem For A Dream” filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan efsane topluluk, cazdan tangoya, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.

Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi caz müziğin dünyaca ünlü kadın sanatçılarının izinden giden Cécile Mclorin Salvant, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda caz rüzgârı estirecek. Thelonious Monk Enstitü’nün 2010 yılında düzenlediği caz yarışmasında birinci olan Salvant, caz kariyerinde emin adımlarla ilerleyerek, yayınladığı “The Window”, “Dreams and Daggers” albümlerinin ardından “For One To Love” albümü ile Grammy Ödülleri’nde “En İyi Caz Vokal Albümü Ödülü”nün sahibi oldu. Konserde Salvant’a, Sullivan Fortner (piyano), Yasushi Nakamura (bass), Savannah Harris (davul) eşlik edecek.