İskoç Adası'nda yeni kanatlı dinazor keşfedildi

Bilim insanları Skye Adası'nda "Ceoptera evansae" adlı yeni bir Teruzor türü keşfetti



Kanatlı sürüngenin 168 ila 166 milyon yıl önce Orta Jura Döneminde yaşadığı tahmin ediliyor.



Yeni tür, Darwinopterus olarak bilinen ve Çin'de de birçok fosili bulunan bir Teruzor grubuna ait.



Paleontologlar fosil kalıntılarını 2006 yılında adanın güneybatı kıyısındaki Elgol'e yaptıkları bir saha gezisi sırasında tespit ettiler.



Ekipler tamamı kayaya kömülü kemik kalıntılarını taramak için yıllarını harcadı.



Ceoptera uçan sürüngenlerin evrimindeki birçok önemli olayın zamanlamasını daraltmaya yardımcı olacak.



Yakın akrabalarının çoğunun Çin'de olması ve Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış olması da bilim insanları için beklenmedikti.



Ceoptera evansae, adının ilk kısmını İskoçya Galcesi'nde sis anlamına gelen "cheo" ve Latince kanat anlamına gelen "ptera" kelimesinden aldı.



Evansae ismi ise İngiliz paleontolog Profesör Susan E Evans'ın özellikle Skye Adası'nda yıllarca süren bilimsel çalışmalarından dolayı onurlandırmak için verildi.

Bristol Üniversitesi'nden paleobiyolog olan baş yazar Dr. Liz Martin-Silverstone "Ceoptera'nın ait olduğu zaman dilimi, Teruzor evriminin en önemli dönemlerinden biri ve aynı zamanda en az örneklere sahip olduğumuz bir dönemdir." diyerek yeni keşfin önemine dikkat çekti.