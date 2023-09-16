İstanbul Kahve Festivali konserleri belli oldu: 2023 İstanbul Kahve Festivali tarihleri ve konser takvimi

Her yıl kahveseverlerin heyecanla beklediği "İstanbul Kahve Festivali" (ICF) 14 Eylül 2023 tarihinde Tersane İstanbul'da başladı. Festival kapsamında kahve tadımlarının yanı sıra konserler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivale katılım gösterecek  olan vatandaşlar, konser takvimi araştırıyor. İşte 2023 İstanbul Kahve Festivali tarihleri ve konser takvimi...

İstanbul Kahve Festivali konserleri belli oldu: 2023 İstanbul Kahve Festivali tarihleri ve konser takvimi

İstanbul Festivali bu yıl Haliç’in en güzel noktasında denize sıfır bir alanda yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Konserler ve workshoplarla 17 Eylül'e kadar sürecek festivale 130 marka katılırken, festival boyunca 30 canlı konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleştirilecek.

İstanbul Kahve Festivali konserleri belli oldu: 2023 İstanbul Kahve Festivali tarihleri ve konser takvimi - 1

İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Etkinlik süresince aralarında Bedük, Bade Nosa, Netam, Seda Erciyes, Rain Lab, Efza, Kamufle, Göksel, KÖFN ve Can Bonomo'nun bulunduğu birçok isim Türk Telekom Prime sahne sponsorluğunda konser verecek.

16 Eylül

20:00 Gökcan Sanlıman

21:00 Göksel

17 Eylül

20:00 İkiye On Kala

21:00 Jabbar

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