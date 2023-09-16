İstanbul Kahve Festivali konserleri belli oldu: 2023 İstanbul Kahve Festivali tarihleri ve konser takvimi

İstanbul Kahve Festivali bu yıl Haliç’in en güzel noktasında denize sıfır bir alanda yer alan Tersane İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Konserler ve workshoplarla 17 Eylül'e kadar sürecek festivale 130 marka katılırken, festival boyunca 30 canlı konser, 20 workshop ve 20 seminer gerçekleştirilecek.

İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ'NDE KİMLER SAHNE ALACAK? Etkinlik süresince aralarında Bedük, Bade Nosa, Netam, Seda Erciyes, Rain Lab, Efza, Kamufle, Göksel, KÖFN ve Can Bonomo'nun bulunduğu birçok isim Türk Telekom Prime sahne sponsorluğunda konser verecek.



16 Eylül 20:00 Gökcan Sanlıman



21:00 Göksel



17 Eylül 20:00 İkiye On Kala



21:00 Jabbar



