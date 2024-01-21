İstanbul'da bu hafta hangi tiyatrolar, sergiler ve konserler olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 10 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.



Program kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Kral Oidipus" 22-23 Ocak'ta, "İfiggenya" 24-27 Ocak'ta sahnelenecek.



Hafta boyunca "Godot Geldi" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Geçit" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Öldün Duydun mu?" Ümraniye Sahnesi'nde temsil yapacak.



Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun yaşadıklarını ela alan "Ay, Carmela" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Yaftalı Tabut" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Cadı Kazanı" ve "Çingene Boksör" Kadıköy Gazhane Müze Büyük Sahne'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi'nde ise 27 Ocak'ta "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunu sahneye koyulacak.



Hafta sonunda ise çocuk oyunları "Fındıkkıran", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Elma Kurdu Kırtık", "Bir Gece Masalı", "Çöpsüz Dünya" ile "Bekçi ile Postacı" Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde boy gösterecek.



İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bu hafta (21-28 Ocak) 6 farklı oyun seyircilerin beğenisine sunulacak.



Meciyeköy Büyük Sahne'de "Düdüklüde Kıymalı Bamya", "Ayak Bacak Fabrikası", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Tek Başıma", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Parmak", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma", Garibaldi Sahnesi'nde "Çağrılmadan Gelen" oyunları sahnelenecek.



Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Fransa yapımı dram filmi "Anatomie d'une chute (Bir Düşüşün Anatomisi)" 22, 24, 26, 28 Ocak'ta AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyiciye ulaşacak.



SAHNE SANATLARI VE KONSERLER



Oyuncu Engin Günaydın'ın yazıp yönettiği "Hücreler" isimli tiyatro oyunu 21, 28 ve 29 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşacak.



Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak 23 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda takip edilebilir.



Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç’ı sahnede buluşturan Eugène Ionesco’nun eseri "Kel Diva", 22 Ocak’ta Oyun Atölyesi, 23 ve 24 Ocak’ta da Maximum Uniq’te izlenebilir.



Modern teknoloji ve Kenan Ece’nin Türkçe seslendirmesi ile 360° deneyime dönüşen "Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi", Dubai, Bükreş ve Antalya’nın ardından izleyiciyle buluştuğu Fişekhane ve Maximum Uniq Box’ta sömestir tatili boyunca sürecek. Saint Exupéry’nin kitabının modern bir adaptasyonu olan gösteri 45 dakika boyunca geleneksel tiyatro, animasyon ve dijital sanatı harmanlıyor.



Besteci Giacomo Puccini’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen “La Boheme” Operası, 25 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. İtalyanca seslendirilecek eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı ise İbrahim Yazıcı yönetiyor.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde düzenlenen 25 Ocak'ta "Yazar-Editör Sohbetleri"nin konuğu yazar Murathan Mungan ile editör Müge Gürsoy Sökmen olurken, "Bir Arada" konserleri kapsamında ise 26 Ocak'ta Deniz Taşar ve Seda Erciyes sahne alacak.



DEVAM EDEN BAZI SERGİLER



Milli İstihbarat Teşkilatının 97. kuruluş yılına ithafen hazırlanan "Temas İstanbul" sergisi AKM Galeri'de, Ömer Koç Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle oluşturulan "Farz Et Ki Sen Yoksun" adlı sergi Arter'de ziyaret edilebilir.



Üsküdar Belediyesince organize edilen "Osmanlı Filistin'ine Üç Boyutlu Yolculuk" sergisi Nevmekan Sahil Galeri'de, Kudüs'ün kültürel mirasını fotoğraf karelerine taşıyan ve 58 eserden oluşan "Osmanlı Döneminde Kudüs" sergisi de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde izlenebilir.



Suriyeli ressam Aiman Halabi'nin "Sınırda" isimli sergisi, Kelimat Sanat Galerisi'nde, fotoğraf sanatçısı Ersin Şahin'in farklı disiplinlerden sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan "Afazi" sergisi Saint-Michel Fransız Lisesi Jeanne D'arc Salonu'nda görülebilir.



Neyzen, besteci ve yapımcı Mercan Dede'nin 30 yıllık görsel sanat çalışmalarının bir seçkisinden oluşan "Sen Potansiyellerle Doğdun" sergisi Beyoğlu'ndaki Casa Botter Binası'nda, "Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923" sergisi ise İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor.