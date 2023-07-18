İstanbul'dan yansıyanlar "Sevgilim İstanbul" sergisinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürlüğü ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) işbirliğiyle düzenlenen "Sevgilim İstanbul" sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta ziyarete açıldı.

İstanbul'dan yansıyanlar "Sevgilim İstanbul" sergisinde

"Sevgilim " sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, sergide İstanbul'un başrolde olduğu "Sevgilim İstanbul" fotoğraf yarışmasının seçkileri beğeniye sunuluyor.

Binlerce fotoğrafçının gözünden yansıyan İstanbul'un farklı halleri Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan, Mehmet Turgut ve Tolga Volkan Aslan tarafından değerlendirildi.

İstanbul'dan yansıyanlar "Sevgilim İstanbul" sergisinde - 1

Bu değerlendirme sonunda genel ve sosyal medya kategorilerinde ödüllendirilen altı fotoğrafın da aralarında olduğu 52 fotoğrafın yer aldığı sergi, ağustos sonuna kadar açık olacak.

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