İstanbul'dan yansıyanlar "Sevgilim İstanbul" sergisinde

"Sevgilim İstanbul" sergisi, Mecidiyeköy Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, sergide İstanbul'un başrolde olduğu "Sevgilim İstanbul" fotoğraf yarışmasının seçkileri beğeniye sunuluyor.
Binlerce fotoğrafçının gözünden yansıyan İstanbul'un farklı halleri Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan, Mehmet Turgut ve Tolga Volkan Aslan tarafından değerlendirildi.
Bu değerlendirme sonunda genel ve sosyal medya kategorilerinde ödüllendirilen altı fotoğrafın da aralarında olduğu 52 fotoğrafın yer aldığı sergi, ağustos sonuna kadar açık olacak.
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