İzmir'de Livaneli Kütüphanesi hizmete açıldı

İzmir Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde projelendirdiği Livaneli Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı. Ayda ortalama 6 bin kitapseveri ağırlayan kütüphane, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki bin vatandaşın yer aldığı törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, gazeteci-yazar-yönetmen Nebil Özgentürk, televizyon programcısı Serhan Asker, şair Tuğrul Keskin, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Yasemen Yavuzcezzar da katıldı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zülfü Livaneli, açılış kurdelesinin ardından sevenleri için kitaplarını da imzaladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yurttaşlarımızın kültür ve edebiyat dünyasını geliştirmek istedik. Bu alanda Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde okunan, örnek gösterilen, gururumuz Zülfü Livaneli’nin adını da Bayraklı'mızda yaşatmak istedik. Biz, varlığından onur duyduğumuz Livaneli’nin eserleriyle büyüdük ancak görüyorum ki yeni nesil de ondan vazgeçemiyor” diye konuştu.

