İzmir'de Livaneli Kütüphanesi hizmete açıldı

İzmir Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde projelendirdiği Livaneli Kütüphanesi’nin yapımını tamamladı. Ayda ortalama 6 bin kitapseveri ağırlayan kütüphane, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Yaklaşık iki bin vatandaşın yer aldığı törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, gazeteci-yazar-yönetmen Nebil Özgentürk, televizyon programcısı Serhan Asker, şair Tuğrul Keskin, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Yasemen Yavuzcezzar da katıldı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Zülfü Livaneli, açılış kurdelesinin ardından sevenleri için kitaplarını da imzaladı.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yurttaşlarımızın kültür ve edebiyat dünyasını geliştirmek istedik. Bu alanda Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde okunan, örnek gösterilen, gururumuz Zülfü Livaneli’nin adını da Bayraklı'mızda yaşatmak istedik. Biz, varlığından onur duyduğumuz Livaneli’nin eserleriyle büyüdük ancak görüyorum ki yeni nesil de ondan vazgeçemiyor” diye konuştu.
Usta Sanatçı Zülfü Livaneli “Türkiye’de sanat hep dikenli yollardan ilerlemiştir, çoğu zaman önü kapatılmaya çalışılmıştır. Ama iyi ki Serdar Sandal gibi belediye başkanlarımız, onun gibi ilerici kadrolarımız var. Bu kütüphane benim için çok kıymetli bir sürpriz oldu. Başkanımız Serdar Sandal’a tekrar teşekkür ediyorum. Bir ülke, kültüre, sanata ve edebiyata değer verdiği kadar kalkınabilir. Görüyorum ki Bayraklı bu değeri kavramış ve yaşatma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye şiir ve edebiyatla dönüşür. Çünkü heyecanlı bir toplumuz. Bugün Bayraklı’da kitaba- sanata önem verildiğini görmek çok sevindirici. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkeye ancak böyle kültüre önem veren Serdar Sandal gibi belediye başkanları yakışır. Yaşasın kültür, sanat, yaşasın İzmir ve yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerine yer verdi.
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