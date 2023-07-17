James Cameron'dan Titan denizaltısı filmine yalanlama

James Cameron, Titanik enkazında keşif yapmaya giderken kaybolan Titan denizaltısının filmini çekeceği iddialarına yanıt verdi. Titanik filminin yönetmeni, OceanGate şirketine ait denizaltıyla yaşanan felaketin filmini çekmek için görüşmelerde bulunduğu yönündeki söylentileri sert bir dille eleştirdi.

Cameron söylentiyi "saldırgan" olarak nitelendirdi ve asla Titan hakkında bir film yapmayacağını söyledi.

Titan denizaltısı, geçen ay Titanik'in enkazını keşfetmek için derin deniz yolculuğuna çıkmış ve kaybolmuştu. Çok uluslu bir arama kurtarma operasyonu başladıktan sonra enkaz bulunmuş, ABD Sahil Güvenlik, denizaltının feci bir patlama sonucu parçalandığını ve beş yolcunun da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



Titanik enkazına 33 kez gitmiş olan James Cameron, OceanGate ve patlamayla ilgili görüşlerini dile getirmişti. Cameron geçen ay ABC News'e verdiği demeçte, Titanik'in kaptanı ile endişe ve uyarıları es geçen OceanGate CEO'su Rush arasında paralellikler gördüğünü söylemişti.

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirmişti.

"Şimdi yine benzer bir kaza yaşandı. OceanGate uyarılmıştı" diyen Cameron, daha önce şirkete mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" dediğini paylaşmıştı.