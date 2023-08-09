Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım

İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, "Grinin Elli Tonu", "Belfast" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınıyor. Ünlü oyuncu Wired'a verdiği röportajda arkadaşı Robert Pattinson'ı kariyerinin ilk yıllarından kıskandığı itiraf etti.
Son olarak "Tenet" ve "Batman" filmleriyle adından söz ettiren Robert Pattinson, "Alacakaranlık" serisiyle bir anda dünya çapında ün kazanmıştı.
Dornan "Rob'u uzun yıllardır tanıyorum. İyi arkadaşımdır. Onu severim. Çok başarılı bir oyuncu. Kariyerini ilk yıllarında onu biraz kıskanmıştım. Hepimiz Londra'da arkadaştık ve Rob devamlı yükselişe geçiyordu, biz yerimizde sayıyorduk. Robert dünyadaki en tatlı insan olabilir" dedi.
2008 yılında vizyona giren "Alacakaranlık" filmi, Pattinson'ın kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. Film gişe rekorları kırdı ve oyuncu büyük bir hayran kitlesi kazandı.
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