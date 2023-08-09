Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım

"Grinin Elli Tonu" serisiyle tanınan İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın kariyerini kıskandığını itiraf etti.

Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım

İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, "Grinin Elli Tonu", "Belfast" ve "The Fall" gibi başarılı yapımlarla tanınıyor. Ünlü oyuncu Wired'a verdiği röportajda arkadaşı 'ı kariyerinin ilk yıllarından kıskandığı itiraf etti.

Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım - 1 Fifty Shades Darker (2017)

Son olarak "Tenet" ve "Batman" filmleriyle adından söz ettiren Robert Pattinson, "Alacakaranlık" serisiyle bir anda dünya çapında ün kazanmıştı.

Dornan "Rob'u uzun yıllardır tanıyorum. İyi arkadaşımdır. Onu severim. Çok başarılı bir oyuncu. Kariyerini ilk yıllarında onu biraz kıskanmıştım. Hepimiz Londra'da arkadaştık ve Rob devamlı yükselişe geçiyordu, biz yerimizde sayıyorduk. Robert dünyadaki en tatlı insan olabilir" dedi.

Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım - 2

2008 yılında vizyona giren "Alacakaranlık" filmi, Pattinson'ın kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. gişe rekorları kırdı ve oyuncu büyük bir hayran kitlesi kazandı.

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