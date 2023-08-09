Jamie Dornan: Robert Pattinson'ı kıskanmıştım

Son olarak "Tenet" ve "Batman" filmleriyle adından söz ettiren Robert Pattinson, "Alacakaranlık" serisiyle bir anda dünya çapında ün kazanmıştı.



Dornan "Rob'u uzun yıllardır tanıyorum. İyi arkadaşımdır. Onu severim. Çok başarılı bir oyuncu. Kariyerini ilk yıllarında onu biraz kıskanmıştım. Hepimiz Londra'da arkadaştık ve Rob devamlı yükselişe geçiyordu, biz yerimizde sayıyorduk. Robert dünyadaki en tatlı insan olabilir" dedi.