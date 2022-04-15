Jamie Dornan yeni James Bond olabilir mi?

Grinin Elli Tonu serisiyle yıldızı parlayan İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, Daniel Craig’in Bond serisine veda etmesinin ardından kendisinin yeni James Bond olabileceğiyle ilgili artan söylentilere cevap verdi.

Jamie Dornan yeni James Bond olabilir mi?

Haberler - ntv.com.tr 15.04.2022 - 11:46 | Son Güncelleme : 15.04.2022 - 12:01

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Başrolünde yer aldığı Oscar ödüllü Belfast (2021) filmiyle kariyerinde yükselişe geçen İrlanda asıllı oyuncu Jamie Dornan, yeni  olabileceğiyle ilgili çıkan söylentileri yanıtladı.

39 yaşındaki oyuncu “Önyargı gerçekten korkunç bir hastalık” diyerek sektördeki herkesin insanları çok kolay bir şekilde yargıladığını ve bunun çok üzücü olduğunu belirtti.

İngiliz oyuncu Robert Pattinson’ın Batman karakterini oynamasını örnek gösteren oyuncu, çoğunluğun bu konuda negatif bir tutum içinde olduğunu belirtti.

DANIEL CRAIG'İ DE İSTEMEDİLER

Daniel Craig yeni James Bond olarak açıklandığında da herkes %100 olumsuzdu” diyen Dornan, insanların bu ikonik rollere bürünen oyunculara çok acımasız davrandığını söyledi

"HAVALI BİR FİKİR"

Kendisinin ikonik James Bond karakteri için düşünülmesiyle ilgili ise “Bu tarz bir projeye dahil edilme fikri kesinlikle çok güzel ve havalı” ifadesini kullandı.

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