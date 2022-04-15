Jamie Dornan yeni James Bond olabilir mi?

Başrolünde yer aldığı Oscar ödüllü Belfast (2021) filmiyle kariyerinde yükselişe geçen İrlanda asıllı oyuncu Jamie Dornan, yeni James Bond olabileceğiyle ilgili çıkan söylentileri yanıtladı. 39 yaşındaki oyuncu “Önyargı gerçekten korkunç bir hastalık” diyerek sektördeki herkesin insanları çok kolay bir şekilde yargıladığını ve bunun çok üzücü olduğunu belirtti.



İngiliz oyuncu Robert Pattinson’ın Batman karakterini oynamasını örnek gösteren oyuncu, çoğunluğun bu konuda negatif bir tutum içinde olduğunu belirtti.

DANIEL CRAIG'İ DE İSTEMEDİLER



“Daniel Craig yeni James Bond olarak açıklandığında da herkes %100 olumsuzdu” diyen Dornan, insanların bu ikonik rollere bürünen oyunculara çok acımasız davrandığını söyledi