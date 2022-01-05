Jamie Dornan: 2021 en kötü yılım oldu

Grinin 50 Tonu serisiyle ünlenen Jamie Dornan, 2021'i hayatını en kötü dönemi olarak tanımladı. Kuzey İrlandalı oyuncu, “Corona virüs nedeniyle babamı kaybettim, ajandamın yoğunluğu ve pandeminin kısıtlamaları sebebiyle ona doğru düzgün veda edip cenaze düzenleyemedim” dedi.

"İYİMSERLİĞİN FENERİYDİ"

Babasının çok pozitif bir insan olduğunu açıklayan Dornan, “Onun hakkında negatif çok nadir şey söyleyebilirsiniz, kendisi iyimserliğin feneriydi, herkese karşı nazikti" dedi.

"HERKESE ZAMAN AYIRIRDI"



BAFTA adaylığı bulunan oyuncu "Babam ‘Mahkemeyi temizleyen kişiye de tıpkı hakime davrandığınız gibi davranmalısınız’ derdi. Herkese zaman ayırırdı” diye konuştu.

Dilberay filminden fragman