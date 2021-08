Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi

GİŞE CANAVARI OLMAMASINA BAĞLADILAR

Popüler sinema sitesi Screen Rant ise Pattinson'ın ücretinin düşüklüğünün sebebi olarak oyuncunun, listedeki diğer isimler gibi gişe canavarı filmlerin yıldızı olmamasını gösterdi.

Haberde, Pattinson'ın Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde (Harry Potter and the Goblet of Fire) Cedric Diggory ve Alacakaranlık (Twilight) serisinde Edward Cullen gibi karakterlerle adını duyurduğu ancak daha sonra düşük bütçeli bağımsız filmlerde rol aldığı yazıldı. Bunlar arasında Takip (The Rover) ve The Lighthouse var.