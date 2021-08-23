Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi

"3 MİLYON DOLAR AZ DEĞİL AMA BU ROL İÇİN AZ"

Independent'in haberine göre, dünyaca ünlü aktörün bu geliri sinemaseverlere az geldi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bilmiyorum. Bir Batman olarak Robert Pattinson'ın geliri biraz düşük gibi" derken, bir başkası şöyle yazdı:

"3 milyon dolar az demiyorum. Ama özellikle de diğer DC/Marvel oyuncuları 10 haneli maaşlar alıyorken Batman gibi büyük bir rol için bu düşük bir maaş."

AndyKiv adını kullanan bir kişiyse, "3 milyon dolar biraz düşük ama ilk filmi olduğu için anlaşılabilir. Pattinson, filmin gişe hasılatından belirli bir yüzde kazanıyordur" diye konuştu.