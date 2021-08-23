Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi

The Batman filminin başrol oyuncusu Robert Pattinson'ın aldığı ücret, hayranlarını şaşırttı. Hayranları, ücretin azlığının sebebini sosyal medyada tartıştı.

23.08.2021 - 07:55

Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi - 1
Birkaç gün önce Hollywood'un en çok kazananlarını açıklayan sinema dergisi Variety'nin listesinde dikkat çeken isimlerden biri de The Batman filminin başrol oyuncusu Robert Pattinson oldu.
Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi - 2
Listenin son sırasında yer alan yıldız oyuncunun, filmden 3 milyon dolar (yaklaşık 25 milyon TL) kazandığı öğrenildi.
Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi - 3

"3 MİLYON DOLAR AZ DEĞİL AMA BU ROL İÇİN AZ"

Independent'in haberine göre, dünyaca ünlü aktörün bu geliri sinemaseverlere az geldi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bilmiyorum. Bir Batman olarak Robert Pattinson'ın geliri biraz düşük gibi" derken, bir başkası şöyle yazdı:

"3 milyon dolar az demiyorum. Ama özellikle de diğer DC/Marvel oyuncuları 10 haneli maaşlar alıyorken Batman gibi büyük bir rol için bu düşük bir maaş."

AndyKiv adını kullanan bir kişiyse, "3 milyon dolar biraz düşük ama ilk filmi olduğu için anlaşılabilir. Pattinson, filmin gişe hasılatından belirli bir yüzde kazanıyordur" diye konuştu.

Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi - 4

GİŞE CANAVARI OLMAMASINA BAĞLADILAR

Popüler sinema sitesi Screen Rant ise Pattinson'ın ücretinin düşüklüğünün sebebi olarak oyuncunun, listedeki diğer isimler gibi gişe canavarı filmlerin yıldızı olmamasını gösterdi.

Haberde, Pattinson'ın Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde (Harry Potter and the Goblet of Fire) Cedric Diggory ve Alacakaranlık (Twilight) serisinde Edward Cullen gibi karakterlerle adını duyurduğu ancak daha sonra düşük bütçeli bağımsız filmlerde rol aldığı yazıldı. Bunlar arasında Takip (The Rover) ve The Lighthouse var.

Robert Pattinson'ın The Batman'den kazandığı para izleyicileri memnun etmedi - 5

2022'DE VİZYONA GİRİYOR

Robert Pattinson'ın yanı sıra filmde Catwoman karakterini Zoë Kravitz, The Riddler'ı Paul Dano, Penguin'i Colin Farrell, Komiser Gordon'ı Jeffrey Wright, Alfred'i Andy Serkis ve Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandırıyor.

Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelenen filmin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

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