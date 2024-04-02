Japonlar, Oppenheimer filminin "atom bombası farkındalığı" oluşturacağına inanıyor

ABD'li fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptı ve ABD Akademi Ödülleri'nde 7 dalda Oscar kazandı. Ancak film, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombasına maruz kalan tek ülke olan Japonya'da uzun süre gösterime girmedi.



Oppenheimer ve bir grup bilim insanının atom bombası tasarlama sürecini anlatan film, Temmuz 2023'te başta ABD olmak üzere birçok ülkede gösterilirken, Japonya'da 29 Mart'ta izleyiciyle buluştu. Atom bombasının "insani bedelini örtbas ettiği" gerekçesiyle eleştirilen filmin, içeriği ve tanıtımına ilişkin tartışmalar nedeniyle Japonya'da geç gösterime girdiği belirtiliyor.

Japonya'da atom bombası mağdurları olarak tanınan "hibakuşalar" ile halk, "Oppenheimer" filminin, 79 yıl sonra da olsa atom bombası gerçeklerinin anlaşılmasına bir nebze katkı sunacağını ifade ediyor.

