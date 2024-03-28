Jean Michel Jarre İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne geliyor

Fransız müzisyen, besteci ve müzik yapımcısı Jean Michel Jarre, dijital sanat eseri "The Eye and I" ile İstanbul Dijital Sanat Festivali'ne konuk olacak. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival, 2-5 Mayıs'ta AKM'de gerçekleştirilecek. Müziğe kattığı yeniliklerle dünya çapında tanınan ödüllü sanatçı Jarre, sanatçı Hsin-Chien Huang ile yaptığı eserde VR (sanal gerçeklik) performansını yansıtacak.



"Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla ünlü sanatçıları buluşturacak festival, işitsel ve görsel performansların yanı sıra çeşitli konularda panel ve atölyelere de ev sahipliği yapacak.



Pasha Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve yapay zeka Avind üstleniyor.

