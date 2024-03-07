John Wick evreni genişliyor: Yeni dizi yolda

Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört filmlik John Wick evreni, kısa süre önce "The Continental" adlı dizi ve 2025 yılında izleyici ile buluşacak "Ballerina" filmi ile genişlemişti.

"THE CONTINENTAL" SONRASI YENİ BİR DİZİ GELİYOR

Serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken Lionsgate Başkan Yardımcısı Michael Burns, Morgan Stanley medya konferansındaki soru-cevap bölümünde konuştu.

Burns, yeni bir John Wick spinoff'una dair planlar yapıldığını doğruladı. Lionsgate yöneticisi, "Sanırım Keanu Reeves'in başrolde olduğu büyük aksiyon serimizi ele alacağız, sanırım bu bir televizyon dizisi olacak" dedi.