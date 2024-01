John Wick yıldızı Ian McShane'den The Continental yorumu: Filmlerimizle hiçbir ilgisi yoktu

Keanu Reeves'in başrolde olduğu aksiyon serisi John Wick'in spin-off'u The Continental, Winston'ın nasıl New York Continental Hotel'in sahibi olduğunu anlatıyor.

MovieWeb'e konuşan Ian McShane, The Continental dizisini eleştirdi. Diziyi izlemediğini açıklayan 81 yaşındaki aktör, dizide; John Wick serisinin popülaritesinden faydalanma girişiminden başka bir şey olmadığını söyledi.