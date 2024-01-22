John Wick yıldızı Ian McShane'den The Continental yorumu: Filmlerimizle hiçbir ilgisi yoktu

Keanu Reeves'in başrolde olduğu aksiyon serisi John Wick'in spin-off'u The Continental, Winston'ın nasıl New York Continental Hotel'in sahibi olduğunu anlatıyor.
MovieWeb'e konuşan Ian McShane, The Continental dizisini eleştirdi. Diziyi izlemediğini açıklayan 81 yaşındaki aktör, dizide; John Wick serisinin popülaritesinden faydalanma girişiminden başka bir şey olmadığını söyledi.
"BİZE HİÇBİR ŞEY SORMADILAR"
Diziyi izlemeye hiç niyeti olmadığını söyleyen Ian McShane, "Keanu'nun da Chad'in de izlediğini sanmıyorum. Filmlerimizle hiçbir ilgisi yoktu. Bu sadece bir televizyon şirketinin diziden para kazanma meselesi. Bize hiçbir şey sormadılar, o halde neden izlemekle ilgileneyim ki? Korkarım diziyi yayımlama konusundaki küstahlıkları beni aşıyor, bu yüzden onlara iyi şanslar diliyorum. Sanırım geldi ve geçti, değil mi?" dedi.
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