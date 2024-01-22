John Wick yıldızı Ian McShane'den The Continental yorumu: Filmlerimizle hiçbir ilgisi yoktu

"BİZE HİÇBİR ŞEY SORMADILAR"



Diziyi izlemeye hiç niyeti olmadığını söyleyen Ian McShane, "Keanu'nun da Chad'in de izlediğini sanmıyorum. Filmlerimizle hiçbir ilgisi yoktu. Bu sadece bir televizyon şirketinin diziden para kazanma meselesi. Bize hiçbir şey sormadılar, o halde neden izlemekle ilgileneyim ki? Korkarım diziyi yayımlama konusundaki küstahlıkları beni aşıyor, bu yüzden onlara iyi şanslar diliyorum. Sanırım geldi ve geçti, değil mi?" dedi.

Colin Woodell, Mel Gibson, Katie McGrath, Peter Greene, Mishel Prada gibi oyuncuların başrolleri paylaştığı üç bölümden oluşan "The Continental" dizisi, 1970'lerde geçiyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun