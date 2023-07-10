Johnny Depp, Disney ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı. Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı.
Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.
"EĞER DOĞRU PROJE GELİRSE..."
Ancak People’ın haberine göre, seriden çıkarılan ve "kendini ihanete uğramış gibi" hissettiğini söyleyen Depp, Disney ile arasında buzları eritmeye hazır.
60 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak “Her şey mümkün. Eğer doğru bir proje gelirse, rol alacak” ifadelerini kullandı.
Depp, serisinin altıncı filminden çıkartıldıktan sonra Disney ile yollarını ayırdığını söylemişti.
Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.
"CEVABI BİR TEK DISNEY VEREBİLİR"
Yapımcı Jerry Bruckheimer ise daha önceki açıklamalarında Depp'in seriye geri dönüşünü görmeyi istediğini belirtse de bu kararı ancak Disney’in verebileceğini belirtmişti. Bruckheimer “Disney’e sormanız lazım. Bu soruyu ben cevaplayamam. Gerçekten bilmiyorum” demişti.
The Hollwyood Reporter’a konuşan yapımcı “Depp’in seriye dönmesini çok isterim. Hem arkadaşım hem de harika bir oyuncu. Yaptığımız her işe özel hayatın dahil etmesi çok talihsiz” açıklamasında bulunan yapımcı, Depp’in Amber Heard ile davasında yaşadığı çalkantılı sürece göndermede bulundu.
Jack Sparrow’un hiçbir zaman öldürülemeyeceğini söyleyen yapımcı, “Onu öldüremezsiniz. Onu çok kez öldürmeye çalıştık. İşe yaramadı” ifadelerini kullandı.
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