Johnny Depp, Disney ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor

Depp, serisinin altıncı filminden çıkartıldıktan sonra Disney ile yollarını ayırdığını söylemişti.

Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.



"CEVABI BİR TEK DISNEY VEREBİLİR"

Yapımcı Jerry Bruckheimer ise daha önceki açıklamalarında Depp'in seriye geri dönüşünü görmeyi istediğini belirtse de bu kararı ancak Disney’in verebileceğini belirtmişti. Bruckheimer “Disney’e sormanız lazım. Bu soruyu ben cevaplayamam. Gerçekten bilmiyorum” demişti.

The Hollwyood Reporter’a konuşan yapımcı “Depp’in seriye dönmesini çok isterim. Hem arkadaşım hem de harika bir oyuncu. Yaptığımız her işe özel hayatın dahil etmesi çok talihsiz” açıklamasında bulunan yapımcı, Depp’in Amber Heard ile davasında yaşadığı çalkantılı sürece göndermede bulundu.



Jack Sparrow’un hiçbir zaman öldürülemeyeceğini söyleyen yapımcı, “Onu öldüremezsiniz. Onu çok kez öldürmeye çalıştık. İşe yaramadı” ifadelerini kullandı.

