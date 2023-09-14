Kadıköy Plak Günleri Barış Manço anısına düzenlenecek

7. Kadıköy Plak Günleri 16-17 Eylül'de şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço anısına düzenlenecek.

Kadıköy Plak Günleri Barış Manço anısına düzenlenecek

Kadıköy Plak Günleri, rock ve pop müziğin usta ismi  anısına düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik belediyenin Hasanpaşa'daki bahçesinde gerçekleştirilecek.

Plak severlerin eski ve yeni plaklara erişim imkanı bulabileceği etkinlikte konser, söyleşi, imza günü ve DJ performansları da yer alacak. Müzisyenlerin yanı sıra Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerinin de yer alacağı plak günlerinde 10 illüstratör tarafından hazırlanan "Nasıl Anlatsam Bilemiyorum" adlı Barış Manço sergisi de müzikseverlerin ziyaretine açık olacak.

Etkinlikte ayrıca "Barış Manço'nun 2023'ünden, 2023'e Zaman Yolculuğu" adlı bir söyleşi gerçekleşecek.

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