Mucize olay! Boynundaki kolye hayatını kurtardı

ABD’nin Kolorado eyaletinde tartışma sırasında vurulan bir kişi, merminin boynundaki zincir kolyeye saplanması sonucunda mucize eseri kurtuldu. Polis 22 kalibrelik silahtan ateşlenen merminin kurbanın boynuna saplanmak yerine taktığı gümüş zincire isabet ettiğini vurguladı. Saldırgan cinayete teşebbüsten gözaltına alındı.

Mucize olay! Boynundaki kolye hayatını kurtardı

'de bir adam boynuna gelen kurşunun zincir kolyesine isabet etmesi sayesinde hayatta kaldı.

Kolorado eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, olay silahlı bir tartışma sırasında gerçekleşti. 

22 kalibrelik mermi kurbanın boynundaki gümüş zincire saplandı.

Adı açıklanmayan adam kazayı küçük bir delik yarası ile atlattı. 

Polis memurları zincirin fotoğraflarını yayınlayarak “Bu gümüş zincir yaklaşık 10 mm genişliğinde  ve muhtemelen dün müdahale ettiğimiz silahlı saldırının kurbanının hala hayatta olmasının tek nedeni" dedi.  

Kimliği açıklanmayan şüpheli cinayete teşebbüsle olay yerinde tutuklandı.

Polis, kolyenin gümüş renginde olmasına rağmen saf gümüş olmadığını, gümüşün daha yumuşak bir metal olduğunu ve bir mermiyi durduramayacağını belirtti.

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